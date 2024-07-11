Дама в белом: в Сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой

Примадонна попала на случайные кадры во время прогулки с детьми.

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Алла Пугачева новости - как Алла Пугачева выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Российская певица Алла Пугачева сейчас вместе с семьей находится в Юрмале. Туда она перебирается на лето каждый год - ей подходит местный климат по состоянию здоровья.

Недавно Примадонну засняли во время прогулки с сыном Гарри и дочерью Лизой. Видео появилось в TikTok.

Для променада артистка выбрала белую футболку оверсайз с черным орнаментом, шорты и кроссовки в тон. Лицо Пугачева предпочла скрыть под солнцезащитными очками.

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Стоит отметить, что Алла Борисовна держалась бодро, хотя шла и не совсем уверенно. В комментариях поклонники отмечают, что хоть возраст и берет свое, артистка по-прежнему выглядит величественно даже в повседневной жизни.

Смотрите видео, как Алла Пугачева выглядит сейчас:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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