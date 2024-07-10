"Сначала долго плакала": подруга Пугачевой раскрыла, когда певица вернется в РФ

Примадонна планирует длительную поездку после беседы с влиятельными людьми.

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Алла Пугачева новости - когда Пугачева вернется в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Российская певица Алла Пугачева, которую скоро в стране-оккупанте могут признать иностранным агентом, планирует поездку в рф. Дату ее приезда назвала росСМИ близкая подруга Примадонны и ее мужа, которая пожелала остаться неназванной.

Так, по ее словам, Пугачеву поразил российский ракетный обстрел Украины 8 июля. Трагедию с киевскими больницами певица приняла близко к сердцу, и начала искать ответов у власть имеющих приятелей в стране-агрессоре.

"Аллочка очень близко к сердцу приняла то, что в Киеве стреляли. Сначала долго плакала, потом написала свое сообщение о том, что Бог терпелив, но всему есть предел. Потом не выдержала и позвонила нескольким очень влиятельным знакомым в Москве. Долго разговаривала, спрашивала, если говорить в целом, о том, когда в России что-то изменится", - сообщает источник.

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После этих бесед Пугачева якобы успокоилась, и приняла решение о поездке в страну на болотах. Так, по прогнозам информатора, свой приезд Примадонна запланировала на декабрь 2024 или январь-февраль 2025. "Аллочка сказала, что вернется в Россию с декабря по февраль. Возможно, даже Новый год дома встретит. Что в этот раз все точно. Что произойдет и изменится до конца года, не призналась", - рассказала подруга Пугачевой.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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