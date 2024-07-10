УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сначала долго плакала": подруга Пугачевой раскрыла, когда певица вернется в РФ

Анна Подгорная
10 июля 2024, 19:30
86
Примадонна планирует длительную поездку после беседы с влиятельными людьми.
Алла Пугачева
Алла Пугачева новости - когда Пугачева вернется в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Российская певица Алла Пугачева, которую скоро в стране-оккупанте могут признать иностранным агентом, планирует поездку в рф. Дату ее приезда назвала росСМИ близкая подруга Примадонны и ее мужа, которая пожелала остаться неназванной.

Так, по ее словам, Пугачеву поразил российский ракетный обстрел Украины 8 июля. Трагедию с киевскими больницами певица приняла близко к сердцу, и начала искать ответов у власть имеющих приятелей в стране-агрессоре.

"Аллочка очень близко к сердцу приняла то, что в Киеве стреляли. Сначала долго плакала, потом написала свое сообщение о том, что Бог терпелив, но всему есть предел. Потом не выдержала и позвонила нескольким очень влиятельным знакомым в Москве. Долго разговаривала, спрашивала, если говорить в целом, о том, когда в России что-то изменится", - сообщает источник.

видео дня

После этих бесед Пугачева якобы успокоилась, и приняла решение о поездке в страну на болотах. Так, по прогнозам информатора, свой приезд Примадонна запланировала на декабрь 2024 или январь-февраль 2025. "Аллочка сказала, что вернется в Россию с декабря по февраль. Возможно, даже Новый год дома встретит. Что в этот раз все точно. Что произойдет и изменится до конца года, не призналась", - рассказала подруга Пугачевой.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева
Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие область грозовые дожди принесут свежесть

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие область грозовые дожди принесут свежесть

20:12 Синоптик
Нидерланды выделят дополнительные 300 миллионов евро для Украины: на что пойдут средства

Нидерланды выделят дополнительные 300 миллионов евро для Украины: на что пойдут средства

20:04 Украина
"Был в критическом состоянии": в Киеве умер ребенок после обстрела "Охматдета"

"Был в критическом состоянии": в Киеве умер ребенок после обстрела "Охматдета"

19:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий 8404

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий

Бери их тепленькими : Арестович дал совет Путину, как завоевать украинцев 3180

"Бери их тепленькими": Арестович дал совет Путину, как завоевать украинцев

От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожая 2995

От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожая

128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне 2344

128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне

Последние новости

20:23

Alyona Alyona раскрыла свой вес и показала свой "антирекорд"

20:15

"Честь и ответственность": звездный писатель и музыкант показал, как служит в НГУ

20:12

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие область грозовые дожди принесут свежесть

20:04

Нидерланды выделят дополнительные 300 миллионов евро для Украины: на что пойдут средства

20:02

Россия врет об Охматдете, смакуя котлетку "по-киевски"мнение

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
19:51

Одна из стран НАТО подталкивает Альянс к тому, чтобы пригласить Украину

19:30

"Сначала долго плакала": подруга Пугачевой раскрыла, когда певица вернется в РФ

19:20

"Был в критическом состоянии": в Киеве умер ребенок после обстрела "Охматдета"

19:15

Что можно подключить к генератору 1 кВт: приборы, которые нам пригодятся

Реклама
19:00

Злата Огневич откровенно рассказала про "неожиданность" от Олега Винника

18:51

Какой сигнал НАТО отправит Украине: СМИ раскрыли текст итоговой декларации

18:42

Света не будет более 12 часов в сутки: графики отключений электроэнергии на 11 июля

18:30

Украина подписала соглашение по безопасности с европейской страной - детали

18:06

Как быстро избавиться от мошек на кухне: очень простой, но рабочий способ

18:03

В РФ заявили о захвате еще одного села в Донецкой области: в ВСУ ответили

17:51

В НАТО не видят подготовки России к войне со странами Альянса: и вот почему

17:21

Столтенберг во время саммита НАТО объяснил, почему Украина не вступит в альянс

16:58

F-16 уже направляются в Украину: Зеленский из США сообщил о важных решениях

16:54

Розыск и арест: в РФ устроили "расправу" над Татьяной Лазаревой - причина

16:46

Что хорошо помогает от пищевой моли: 5 советов, которые избавят вас от насекомых

Реклама
16:28

Норвегия передаст Украине истребители F-16: когда и сколько самолетов ждать

16:26

Защищала детей до последнего: во Львове прощаются с погибшим врачом из "Охматдета"

16:20

Уже 25 тысяч обращений: Валерия Меладзе изгоняют из РФ

16:11

Как избавиться от клопов в диване: очень эффективный способВидео

15:46

На лице, руке или ноге: что значит ваша родинка

15:40

Россия "сточила" 90% своего ресурса под Харьковом: наступление обошлось большой ценой

15:39

"Следующие недели": в Еврокомиссии рассказали, когда Киев получит первые деньги от активов РФ

15:08

"Бери их тепленькими": Арестович дал совет Путину, как завоевать украинцев

14:53

После удара по "Охматдету": РФ в ООН устроила ланч с котлетой по-киевски

14:43

Путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года - Орбан

14:38

Как оформить субсидии: кому не продолжат выплаты и что изменилось

14:34

Уже не скрывает: молодая жена путиниста Петросяна прокомментировала свою новую беременность

14:03

Возвращение в РФ: музыкальный продюсер дал комментарий про карьеру Брежневой

13:16

Лидер группы Друга ріка рухнул со сцены на зрителейВидео

12:54

Чтобы хватило надолго: какой мощности должна быть зарядная станция для домаВидео

12:36

Из-за высказывания про Охматдет: Пугачеву хотят признать в РФ иноагентом - СМИ

12:27

Премьер Британии Стармер не против ударов по РФ ракетами Storm Shadow

12:25

Путинистка Снежана Егорова обозвала украинок и сразу была наказана

12:18

Какой повербанк выбрать, чтобы не опростоволоситься и зарядить гаджеты дома

12:01

"Хочется убить Путина": Зеленский эмоционально высказался об ударе РФ по ОхматдетуФото

Реклама
11:35

Сколько лет россияне смогут вести боевые действия: Згурец ошеломил прогнозом

11:15

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FTФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра 11 июля: Кроликам - удача на работе, Лошадям - переедание

10:50

Улучшение позиций Украины на фронте: в США сказали, какие проблемы ждут РФ

10:33

В НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года - СМИ

10:05

Тест по картинке: кому бы вы помогли первому

10:01

Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США

09:56

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

09:40

Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это

09:31

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять