Из-за высказывания про Охматдет: Пугачеву хотят признать в РФ иноагентом - СМИ

Заветного статуса Примадонна с нетерпением ждет уже почти два года.

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Алла Пугачева иноагент - на Примадонну заявили в Госдуму РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей выехала из рф после 24 февраля 2022 в знак несогласия и осуждения войны в Украине. Сперва пресса страны-оккупанта предполагала, что ее к этому "вынудил" Максим Галкин, который стал открыто критиковать террористическую власть и пропагандистов, которые ей подпевают.

Однако позже выяснилось, что и сама Пугачева поддерживает позицию мужа, которого в стране-агрессоре признали иностранным агентом. Того же статуса для себя артистка просила еще в сентябре 2022 года.

После российской ракетной атаки на Украину 8 июля Аллу Пугачева выступила с открытым осуждением военных преступлений рф. В связи с этим в Госдуму страны-оккупанта поступило предложение признать Примадонну иноагентом.

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Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на слова российского депутата Алексея Журавлева. Он считает, что Алла Пугачева "находящится под иностранным влиянием и занимается целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц". В связи с этим он выразил предложение присвоить ей статус иностранного агента с полной конфискацией имущества в стране-агрессоре.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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