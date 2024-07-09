"Всему есть предел": Пугачева отреагировала на обстрел Охматдета Россией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева высказалась про российскую атаку на больницу.

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Алла Пугачева осудила нападение России на детскую больницу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, отреагировала на жуткую трагедию, когда россияне ударили ракетой по детской больнице Охматдет.

На своей странице в Instagram, Пугачева выложила фото, которое облетело вчера все паблике. На нем изображен окровавленный маленький пациент больницы, которого мама держит на руках сразу после прилета российской ракеты.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции. видео дня

Фото артистка подписала так: "БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ". К слову, Примадонна также закрыла комментарии к своему посту.

Алла Пугачева отреагировала на обстрел, скриншот Instagram/alla_orfey

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - что известно:

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

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