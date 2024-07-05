"Приходили все на поклон": путинист Иосиф Пригожин вызверился на Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Путинист Пригожин решил обсудить поступок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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Путинист Иосиф Пригожин не понимает поступков Пугачевой и Галкина / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/, t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой и комике Максиме Галкине.

В интервью Александру Добровинскому путинист заявил, что Пугачева и Галкин, которые публично осудили войну в Украине и уехали жить в Израиль, должны быть благодарны стране-оккупанту РФ.

"Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно. Ее бы в этой стране никогда никто не тронул, даже если бы у нее было бы альтернативное мнение. Никто бы не посмел тронуть эту женщину. Она же сама величественная такая, она сама заявила, что первая. Вы получили статус первой, так оставайтесь ею!" — сказал любитель Путина.

Смотрите видео интервью Иосифа Пригожина:

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, недавно путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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