Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

Иосиф Пригожин и певица Валерия отправились в Турцию подзаработать денег.

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Певица Валерия вернулась в Турцию / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия, которые поддерживают страшное террористическое вторжение РФ в Украину, второй раз в мае улетели в Турцию.

На своей странице в соцсетях любительница Путина отметила, что у нее запланирован концерт в Анталии.

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"День передышки, а завтра уже снова концерт", - написала артистка.

Путинистка Валерия сообщила о концерте / фото: скрин t.me/valeriyaofficial

Отметим, певица Валерия еще с 2014 года находится под санкциями из-за своей позиции на счет войны в Украине, поэтому путинистка рада хоть каким-то концертам за границей.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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