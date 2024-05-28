"Муж-олень Валерии": путинист Иосиф Пригожин опозорился на всю РФ

Путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии.

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Иосиф Пригожин удивил признанием / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, унизил себя на всю страну-оккупанта.

В эфире российского шоу "Это нормально" Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

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"Это тот, который с подарками бегает, все для своей женщины делает", — отметила она.

Тут же влезла и ведущая путинистка Ольга Бузова, подтвердив, что Пригожин действительно похож на "парня-оленя".

"Быть у такой женщины мужчиной-оленем — это огромное счастье", — признался продюсер.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

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