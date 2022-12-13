"Ищи другую": путинистка Валерия ошалела от безумств Пригожина

Пригожин предложил любимой жене сняться в мужском журнале.

Валерия / instagram.com/valeriya/

Путинская певица Валерия не сдержалась и рассказала о интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным, который также поддерживает войну в Украине.

Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.

По словам артистки, он оказался тем еще любителем похулиганить. Валерии частенько приходилось отбиваться от его безумных идей.

Одна из них пришла в голову продюсеру в 2008 году. Тогда Пригожин предложил любимой сняться в мужском журнале. Супругу артистки вскружила голову перспектива сделать жену еще известнее.

Однако Валерия оказалась не того поля ягодка. Она не стала потакать желаниям звездного мужа. Оголяться ради славы было не в ее стиле.

"Он говорит, что ему со мной очень тяжело. Ну извините, тогда ищите кого-то другого! Я человек с определенными какими-то взглядами, своим стержнем. Если я вдруг начну сейчас что-то вытворять, то это будет неорганично, и все вокруг будут недоумевать, мол, совсем ку-ку? Понимаю, что сейчас время какого-то бесконечного хайпа, но хайп хайпу рознь", - пишет Экспресс газета.

Ранее писали, что певица Лайма Вайкуле навела шороха своим последним интервью, в котором пнула продюсера Иосифа Пригожина.

Муж певицы Валерии разразился матом, говоря о певице, которая в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину.

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