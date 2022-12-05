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Обиженный Пригожин закатил истерику из-за слов Вайкуле о России

5 декабря 2022, 17:17
Иосиф Пригожин набросился на Лайму Вайкуле. Он считает, что певица "пошла против русских граждан".
Лайма Вайкуле, Иосиф Пригожин
Лайма Вайкуле, Иосиф Пригожин / instagram.com/laima_vaikule_official/, скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле навела шороха своим последним интервью, в котором пнула продюсера Иосифа Пригожина.

Муж певицы Валерии разразился матом, говоря о певице, которая в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину.

По словам продюсера, про таких, как Лайма Станиставовна, он давно забыл. Более того, как считает Пригожин, именно Вайкуле несет ответственность за уход "Новой волны" из Латвии.

"Я ее не трогал, она мне не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек. Это такие, как она, выгнали из Латвии "Новую волну"! Это не мы ведем антироссийскую кампанию против русских граждан. Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие", - заявил Прихожин.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

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Автор: Сергей Кущ
Лайма Вайкуле Иосиф Пригожин
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