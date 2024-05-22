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Путинистка Валерия пошла против Иосифа Пригожина - детали

Элина Чигис
22 мая 2024, 03:00
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Путинистка Валерия рассказала, что не послушалась мужа, когда он отговаривал ее от полета на параплане.
Иосиф Пригожин, Валерия
Валерия пошла против просьбы Иосифа Пригожина / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, заявила, что Иосиф Пригожин был против ее полета на параплане, но она его не послушалась.

В комментари для Hello!, путинистка рассказала, что боится высоты, но во время отдыха в горах все же решилась на полет на параплане, чтобы составить компанию сыну.

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"Для меня это было испытание. Меня муж отговаривал как мог, говорил, что риски неоправданные. Но я понимала, что это надо сделать. Вот не знаю, как это считается – безрассудным поступком или взвешенным решением, мне трудно сказать", – рассказала любительница Путина.

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

Читайте больше о Валерии:

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Иосиф Пригожин Валерия
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