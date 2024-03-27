"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение России в Украину, в браке в певицей-путинисткой Валерией уже 20 лет. Но общих детей у них так и нет.
Пригожин признался росСМИ, что они с Валерией абсолютно разные:
"Мы, естественно, абсолютно разные".
У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
"Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине", — сказал путинист.
Он так же подчеркнул, что Валерия осталась с ним и после того, как из-за его ошибок чуть не лишилась карьеры.
"Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает", — добавил Пригожин.
Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Певица Валерия - последние новости по теме
Отметим, любительница войны Валерия выглядит разполневшей и опухшей. Один из пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов" даже назвал певицу "подраспухшей".
А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Поэтому она резко заметила, что, оказывается, Россия воюет и решила приостановить свою концертную деятельность.
Читайте больше про Валерию:
- Валерии-51: интересные факты из жизни певицы и секреты ее стройности
- "Только выписались из больницы": сын певицы Валерии снова попал в ДТП
- Певица Валерия стала бабушкой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред