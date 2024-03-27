"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин решил поразмышлять о разводе с женой певицей Валерией.

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Иосиф Пригожин высказался о разводе с женой / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение России в Украину, в браке в певицей-путинисткой Валерией уже 20 лет. Но общих детей у них так и нет.

Пригожин признался росСМИ, что они с Валерией абсолютно разные:

"Мы, естественно, абсолютно разные".

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У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

"Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине", — сказал путинист.

Он так же подчеркнул, что Валерия осталась с ним и после того, как из-за его ошибок чуть не лишилась карьеры.

"Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает", — добавил Пригожин.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Отметим, любительница войны Валерия выглядит разполневшей и опухшей. Один из пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов" даже назвал певицу "подраспухшей".

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Поэтому она резко заметила, что, оказывается, Россия воюет и решила приостановить свою концертную деятельность.

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