Российская певица Валерия вдруг разглядела войну и сделала неожиданное заявление

Валерия / Instagram

Российская певица Валерия, которая поддерживает кровавую войну России в Украине и не раз выступала перед оккупантами, внезапно прозрела.

В частности, певицу опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах. Поэтому певица резко заметила, что, оказывается, Россия воюет и решила приостановить свою концертную деятельность.

"Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время . Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно", - пишет она.

Кроме того, Валерия надеется, что "весна 2023 года принесёт нам радость, мир и покой". А мы также не сомневаемся, что так и будет, с победой Украины.

Напомним, ранее дочь российской певицы Валерии, которая поддерживает путинский режим, едва не стала жертвой собак.

Анна Шульгина испытала сильнейший шок после встречи с неадекватными, по ее мнению, собачниками. Инцидент произошел в то время, когда сама Анна гуляла со своим домашним питомцем.

"На меня с Лизи только что два мужика (отец и сын, как поняла), злобно смеясь и отпуская матные фразочки, спустили бультерьера и американского стаффордширского терьера. Это было их реакцией на просьбу либо взять одну из собак на поводок, либо надеть намордники", - поделилась Шульгина в своем Telegram-канале.

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