На единственную дочь Валерии спустили бойцовских собак

Шена Шульгина / скриншот

Дочь российской певицы Валерии, которая поддерживает путинский режим, едва не стала жертвой собак.

Анна Шульгина испытала сильнейший шок после встречи с неадекватными, по ее мнению, собачниками. Инцидент произошел в то время, когда сама Анна гуляла со своим домашним питомцем.

"На меня с Лизи только что два мужика (отец и сын, как поняла), злобно смеясь и отпуская матные фразочки, спустили бультерьера и американского стаффордширского терьера. Это было их реакцией на просьбу либо взять одну из собак на поводок, либо надеть намордники", - поделилась Шульгина в своем Telegram-канале.

По ее словам, на нее с любимицей уже и раньше набрасывались собаки, а спасла ее тогда случайность.

На дочь Валерии едва не напали собаки / скриншот

Напомним, ранее российская певица Валерия упала на четвереньки, поскользнувшись на ступеньках сцены. Инцидент произошел во время съемок шоу для российского пропагандистского канала НТВ.

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