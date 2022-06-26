Повторила трюк патриарха Кирилла: 54-летняя Валерия рухнула на сцене

54-летняя Валерия рухнула на сцене / скриншот

Российская певица Валерия упала на четвереньки, поскользнувшись на ступеньках сцены.

Инцидент произошел во время съемок шоу для российского пропагандистского канала НТВ.

На опубликованных в сети кадрах видно, как артистка, принимающая участие в пропагандистских мероприятиях в поддержку российской агрессии против Украины, вышла на сцену в мини-платье и после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед, после чего потеряла равновесие.

Пользователи сети сравнили падения певицы с недавним казусом с российским патриархом Кириллом, которые недавно рухнул на пол прямо во время службы.

Он поскользнулся на мраморном полу, а окружающие не успели его поймать.

Затем к нему подбежали другие священники и охрана, которые помогли подняться. Кадры падения попали в эфир российского телеканала.

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