Повторила трюк патриарха Кирилла: 54-летняя Валерия рухнула на сцене

Певица перецепилась и не смогла устоять на ногах.
Российская певица Валерия упала на четвереньки, поскользнувшись на ступеньках сцены.
Инцидент произошел во время съемок шоу для российского пропагандистского канала НТВ.
На опубликованных в сети кадрах видно, как артистка, принимающая участие в пропагандистских мероприятиях в поддержку российской агрессии против Украины, вышла на сцену в мини-платье и после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед, после чего потеряла равновесие.
Все внимание! Аплодисменты! Для вас падает Валерия! pic.twitter.com/bhYExWvFA7— Aндpeй Пятoв/Аndrey Pyatov (@andreyvlz) June 25, 2022
Пользователи сети сравнили падения певицы с недавним казусом с российским патриархом Кириллом, которые недавно рухнул на пол прямо во время службы.
Он поскользнулся на мраморном полу, а окружающие не успели его поймать.
Затем к нему подбежали другие священники и охрана, которые помогли подняться. Кадры падения попали в эфир российского телеканала.
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