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"Валерия лечила от икоты": продюсер Пригожин "выполз" после мятежа однофамильца

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 12:14 обновлено 26 июня, 12:16
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Продюсер-путинист опубликовал скриншоты постов и сообщений, в которых упоминали его с женой из-за вооруженного мятежа в РФ, устроенного его однофамильцем.
Евгений Пригожин, Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин оценил мятеж, который в РФ устроил Евгений Пригожин, / коллаж Главред, фотография УНИАН и скриншот

Продюсер-путинист и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин вышел на связь c фолловерами ‒ впервые после вооруженного мятежа в стране-агрессоре России, который устроил его однофамилец (главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин).

Дело в том, что россияне, которые в массе своей имеют смутное понятие о политике, решили ‒ на Москву с войсками шел именно продюсер-путинист и муж певицы Валерии.

Продюсер опубликовал скриншоты постов и сообщений, в которых упоминали его с женой. Он пошутил, будто икал в течение всего дня.

видео дня
Скриншоты

"Ну и день выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены [Перфилова ‒ Главред]", – написал Пригожин в Instagram.

Скриншоты

К слову, Пригожин, как и большая часть артистов-путинистов, во время мятежа своего однофамильца отмалчивался и наслаждался отдыхал в ОАЭ.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

По данным росСМИ, по состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК страны-агрессора РФ), главным фигурантом которого стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ.

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