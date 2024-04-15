"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

Путинист Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес.

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Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое нападение РФ в Украину, раскрыл секрет стройной фигуры своей жены певицы Валерии. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

В интервью для росСМИ супруги-путинисты решили приоткрыть свою личную жизнь, Валерия пожаловалась на мужа, что он хочет обсуждать с ней дела в неподходящее время.

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"Я не люблю, когда выясняет рабочие моменты дома, потому что иногда это бывает в очень экспрессивной манере. Ну прям сильно не нравится. Хочет кляп вставить, а я вместо этого культурно выпроваживаю. У нас кстати есть, но ни разу… и наручники есть! У нас все есть, но ни разу по назначению не пробовали", — сказала Валерия.

Пригожин же ответил артистке и на всю РФ рассказал, как Валерия одержима темой похудения.

"Она не просто весы носит в рестораны, она фотографирует и отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Просто невыносимо, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании", — заявил Пригожин.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как писал Главред, продюсер Иосиф Пригожин, который во время карантина говорил о финансовых трудностях, признался, что сын-миллионер им не помогает.

А также недавно путинист Иосиф Пригожин заговорил о разводе с супругой певицей Валерией, и признался, что они слишком разные.

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