На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

Путинист Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода.

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Стас Барецкий рассказал о семейных проблемах Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский шоумен Стас Барецкий, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, никак не оставит в покое певицу Аллу Пугачеву и ее семью.

Как сообщают росСМИ, Барецкий заявил, что у Пугачевой и ее мужа Максима Галкина начался разлад в отношениях.

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"На фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева инициатор этого всего, Галкин там препятствует", — сказал путинист.

Артистка якобы не общается ни с детьми, ни со взрослыми внуками и ее родные против развода с Галкиным.

"Там такое семейное болото", - сказал шоумен.

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

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