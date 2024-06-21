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Солидарен с украинцами: Максим Галкин удивил поступком

Элина Чигис
21 июня 2024, 05:00
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Максим Галкин не оставил без внимания видео маленькой украинки.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Максим Галкин поставил лайк под видео маленькой украинки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, отреагировал на патриотическое видео маленькой Надюши.

На своей странице в InstagramДмитрий Гордон поделился щемящим видео девочки, на котором она в вышитом платье и веночке просила мирной жизни. Девочка хочет, чтобы ее страну защитили и украинцы смогли жить свободно.

видео дня

"Я – украинка, я – дитя, я хочу мирной жизни. За это стоит вся страна, за это солдаты в поле гибнут. Я умоляю, помогите, мою страну защитите. У вас ничего больше не прошу, только свободно жить на своей земле. Все будет Украина! Мы – несокрушимы. И мы защитим Украину! Все будет хорошо, я надеюсь. Слава нашим героям, несгибаемым!" – сказала Надюша.

Максим Галкин не смог пройти мимо такого видео и поставил лайк, видимо, показывая свою солидарность с украинским народом.

Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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