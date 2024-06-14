Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

Журналист Дмитрий Гордон поделился личной информацией в отношении своих детей.

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Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro/

Известный украинский медиаменеджер и блогер Дмитрий Гордон, который недавно высказался относительно работы популярных украинских телеведущих рассказал о том, где находятся его сыновья во время того, Россия напала на Украину и воюет против нее.

Так, в программе на YouTube "Наедине", Гордон поделился, что его трое совершеннолетних сыновей Ростислав, Дмитрий и Лев проживают за границей, где и родились. В частности, два из них строят карьеру в США, а еще один – Европе.

"Три сына сейчас за границей. Они выехали туда не после войны. Два сына живут в США, один – гражданин США, он там родился, другой родился в Праге, живет в США. Они американцы, живут там 10 или 11 лет. Один – прекрасный композитор, другой в бизнесе. Еще один сын живет в Европе и тоже уехал не после войны", - говорит он.

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По его словам, он не придатен для службы в армии.

Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал архивное фото себя 17-летнего с шевелюрой и удивил, как начинал журналистскую карьеру - и брал, в частности, интервью у Олега Блохина.

Ранее также с Днем всех влюбленных Бацман поздравила Гордона очень личным и знаковым фото из их общего архива. Она показала в своем блоге в Instagram снимок, которым они буквально объявили всему миру, что теперь они вместе. Этот кадр, по словам Бацман, стал первым, опубликованным ею и Гордоном, как парой. С тех пор ее чувства к мужу ничуть не ослабли.

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