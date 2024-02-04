Как на обложке Vogue: Дмитрий Гордон снялся с Аллой Пугачевой в Киеве

Необычный черно-белый кадр появился в блоге журналиста.

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Дмитрий Гордон показал редкое фото Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro, instagram.com/alla_orfey

Украинский журналист Дмитрий Гордон за свою карьеру успел взять интервью у многих артистов, политиков и общественных деятелей. В их число вошло и знакомство с певицей Аллой Пугачевой.

Мало кто знает, но Гордон, будучи еще совсем молодым, имел счастье пообщаться с Примадонной не где-нибудь, а в столице Украины. В своем блоге в Instagram он поделился редким архивным кадром, снятым в Киеве в 1989 году, когда Пугачевой было всего 40, а самому журналисту - 22.

На черно-белом фото певица позирует в стильном образе по последней моде того времени - темный свитер с белым воротничком, кардиган, украшенный бусинами, укороченные джинсы-бананы, светлые носочки и темные туфли-лодочки на невысоком каблуке. Глаза артистка скрыла за крупными солнцезащитными очками - этот аксессуар неотрывно следует за ней и сегодня.

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В комментариях все остались в восторге от такого кадра: непривычно видеть Гордона с буйной шевелюрой, а молодая Примадонна - просто яркая кокетка, от которой не отвести глаз.

Дмитрий Гордон показал редкое фото Аллы Пугачевой / instagram.com/gordondmytro

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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