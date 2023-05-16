С Газмановым и "Воровайками": путинист Барецкий собрался проводить "Руссовидение" в замке Пугачевой

Причем к организации "Руссовидения" шоумен-путинист Стас Барецкий хочет привлечь іншого известного эстрадного путиниста ‒ Филиппа Киркорова.

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Стас Барецкий, Олег Газманов, Алла Пугачева, Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный артист-путинист и шоумен Станислав (Стас) Барецкий хочет в стране-агрессоре России провести "Руссовидение" – аналог международного песенного конкурса "Евровидение", куда русских певцов и певиц уже второй год подряд не пускают. Об этом пишет ряд русских пропагандистских СМИ.

Причем провести свое "Руссовидение" Барецкий хочет в замке легенды российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, который шоумен якобы купил за 1 млрд рублей (по нынешнему курсу ‒ 453 млн гривен).

Причем к организации Барецкий хочет привлечь известного эстрадного путиниста ‒ Филиппа Киркорова, а также пригласить других фанатов кровавого путинского режима (Олега Газманова, Ярослава "SHAMAN" Дронова и звезд блатной музыки, группу "Воровайки").

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"До мозга костей возмущает вакханалия вокруг конкурса Евровидение и русофобские пляски вокруг отстранения России от песенного конкурса. У нас будут выступать не только российские исполнители. Первое "Руссовидение" проведем уже этим летом. С Киркоровым ведем переговоры, у него большой организаторский опыт, он долго сотрудничал с Евровидением. Станет у нас организатором. Еще у нас будет SHAMAN, Газманов и даже группа "Воровайки". Мы хотим сделать шоу, чтобы у нас выступали разные артисты, не будем зацикливаться только на патриотических песнях. Будет даже рэп. Единственное условие – чтобы на русском языке исполняли", – выдал отменный пропагандисткий бред Барецкий.

Смотрите видео Главреда о Максиме Галкине и Алле Пугачевой:

Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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