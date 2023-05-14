"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

Оказалось, что накануне финала Евровидения-2023, участники группы Tvorchi заболели.

https://stars.glavred.info/mogli-vystupit-luchshe-tvorchi-rasskazali-chto-serezno-povliyalo-na-vystuplenie-na-evrovidenii-2023-10470280.html Ссылка скопирована

Tvorchi рассказали, что им помешало выступить на Евровидении-2023 / Коллаж: Главред, фото: instagram/stijnsmulders

Украинская группа Tvorchi, которая представляла страну на Евровидении-2023, заняла 6-е место. Артисты откровенно рассказали, что они могли бы выступить в разы лучше, но им кое-что помешало. Об этом они рассказали в эфире телемарафона.

Участник дуэта Андрей Гуцуляк рассказал, что украинская команда заболела прямо накануне финала международного песенного конкурса.

"Мы заболели все. Поэтому, если бы мы были не больные, то, пожалуй, могло быть немного лучше, но мы довольны результатом. Думаю, что мы достойно проделали работу и каждый член команды, каждый, кто принимал в этом участие – большие молодцы. Мы благодарим каждого и всех, кто нас поддерживал", — сказал артист.

В то же время он добавил, что вся команда приложила много усилий, чтобы достойно представить Украину на Евровидении-2023.

видео дня

"Мы довольны, очень готовились. Думаю, мы показали всему миру стальные сердца и надеемся, мы вдохновили людей быть, как украинцы – сильными, смелыми и едиными", — сказал Андрей Гуцуляк.

Смотрите видео выступления конкурсантов из Украины, группы Tvorchi, на Евровидении-2023:

Евровидение-2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Orchestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

На первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесли своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Другие новости: