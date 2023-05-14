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Украина на Евровидении-2023: какое место заняла группа Tvorchi

Анна Подгорная
14 мая 2023, 03:16 обновлено 14 мая, 03:21
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Тернопольский коллектив блестяще исполнил свою главную миссию на Евровидении - достойно представить нашу страну на мировой сцене.
Группа Tvorchi
Какое место заняла Украина на Евровидении-2023 / instagram.com/tvorchi_official, instagram.com/eurovision

Главное музыкальное событие года достигло кульминации: жюри и зрители определились с победителем конкурса Евровидение в 2023 году. Хрустальный микрофон (второй в ее коллекции) получила певица Loreen из Швеции. Первое место ей принесла композиция под названием Tattoo.

Лорин выиграла с небольшим отрывом от артиста, который занял второе место - Käärijä из Финляндии. Третье место досталось артистке из Израиля по имени Noa Kirel.

Участникам Евровидения от Украины, группе Tvorchi, букмекеры пророчили третье место. Этот прогноз, увы, не осуществился. Коллектив не вошел в пятерку лидеров, хотя занял очень достойное место в топ-10 лучших исполнителей на Евровидении-2023.

видео дня

Украина на Евровидении в 2023 году заняла 6 место. Группа Tvorchi с песней Heart Of Steel сумела набрать 54 балла от жюри и 189 - от зрителей. Всего украинские артисты заработали 243 балла.

Смотрите видео выступления конкурсантов из Украины, группы Tvorchi, на Евровидении-2023:

Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.

Также Суспільний мовник в начале финала Евровидения представил 5 украинских звезд, отобранных путем голосования для исполнения роли национального жюри.

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