Процент зашкаливает: в день финала Евровидения-2023 букмекеры резко изменили ставки на победителя

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле состоится долгожданный финал Евровидения-2023. 9 и 11 мая фанаты путем голосования выбрали 20 конкурсантов, которые будут бороться за победу в финале международного песенного конкурса.
Уже сегодня букмекеры обновили свои ставки на победителя конкурса и опубликовали новые результаты.
По предположению специалистов, победительницей Евровидения с большим отрывом в этом году станет представительница Швеции Loreen, выступившая на мероприятии с песней Tatoo. Шансы на ее победу просто зашкаливают и составляют около 52% – об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте eurovisionworld.
Loreen уже выигрывала Евровидение в 2012 году с композицией Euphoria.
Представитель Финляндии, по прогнозам букмекером может занять второе место. Исполнитель Käärijä, продемонстрировавший яркое шоу с песней Cha Cha Cha. Его шансы на победу составляют 22%.
Третье место по данным букмекеров достанется Украине. По их мнению, дуэт TVORCHI окажется именно на такой позиции. Артисты исполнят в финале песню Heart of steel (Стальное сердце) о защитниках Азовстали. Шансы украинцев на победу в букмекерской таблице составляют всего 6%.
Когда смотреть онлайн финал Евровидения 2023
Финал Евровидения-2023 состоится сегодня 13 мая. Начало – в 22.00 по Киеву.
Посмотреть Евровидение-2023 онлайн можно на официальном сайте конкурса в YouTube или в приложении Дія и на Суспильному.
Смотреть онлайн финал Евровидения
Порядок выступления стран в финале Евровидения 2023
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
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