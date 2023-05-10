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На сцене Евровидения прозвучали сирены воздушной тревоги: украинская певица довела зал до слез

Мария Тупик
10 мая 2023, 00:05 обновлено 10 мая, 00:16
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Alyosha появилась на сцене Евровидения под вой сирен воздушной тревоги.
Евровидение 2023 Алеша
Евровидение 2023 Alyosha / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году, выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса в Ливерпуле и довела всех до слез.

В качестве гостя Alyosha в дуэте со шведской актрисой Ребеккой Фергюсон исполнили песню британской группы Duran Duran под названием Ordinary World.

В исполнении Alyosha и Ребекки Фергюсон хит британского поп-рок бэнда зазвучал совсем по-другому.

видео дня

Сирены на сцене Евровидения

Alyosha появилась на сцене под вой сирен воздушной тревоги. Номер к композиции посвящен переселенцам, что особо сейчас актуально на фоне полномасштабной войны в Украине, ведь многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Евровидение 2023 Алеша
Евровидение 2023 Alyosha / скриншот

Более того, несмотря на то, что конкурс в Ливерпуле, проходит он от имени Украины, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra заняла первое место.

Смотрите видео, как выступила Alyosha на сцене Евровидения 2023:

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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