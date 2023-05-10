На сцене Евровидения прозвучали сирены воздушной тревоги: украинская певица довела зал до слез

Украинская певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году, выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса в Ливерпуле и довела всех до слез.
В качестве гостя Alyosha в дуэте со шведской актрисой Ребеккой Фергюсон исполнили песню британской группы Duran Duran под названием Ordinary World.
В исполнении Alyosha и Ребекки Фергюсон хит британского поп-рок бэнда зазвучал совсем по-другому.
Сирены на сцене Евровидения
Alyosha появилась на сцене под вой сирен воздушной тревоги. Номер к композиции посвящен переселенцам, что особо сейчас актуально на фоне полномасштабной войны в Украине, ведь многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома.
Более того, несмотря на то, что конкурс в Ливерпуле, проходит он от имени Украины, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra заняла первое место.
Смотрите видео, как выступила Alyosha на сцене Евровидения 2023:
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
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