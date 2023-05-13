Объявлены 5 знаменитостей, которые вошли в состав национального жюри Евровидения-2023

Стало известно, кто взял на себя важную миссию - определить лучших артистов на Евровидении в 2023 году.

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Национальное жюри Евровидения-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision

Финал Евровидения-2023 уже идет полным ходом, а это значит, что совсем скоро станет известен хозяин Хрустального микрофона. Его определят зрители и национальное жюри путем голосования.

Суспільний мовник уже представил, кто в 2023 году будет выставлять оценки конкурсантам. Состав национального жюри выбрали украинские зрители из десяти кандидатов, также путем голосования. Кандидатов отбирали из весомых фигур в музыкальном мире украинского шоу-бизнеса.

Их задачей будет после завершения выступлений выставить оценки артистам, которых они в финале Евровидения-2023 посчитают лучшими.

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Итак, в состав национального жюри от Украины на Евровидении в 2023 году вошли:

Олександр Фоззи Сидоренко, певец, участник группы ТНМК

Светлана Тарабарова, певица, композитор и автор песен

Тоня Матвиенко, Заслуженная артистка Украины

Олег Собчук, фронтмен и основатель группы Скай

Евгений Хмара, композитор и пианист.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя на Евровидении-2023. Участники из Украины входят в тройку лидеров, однако победу пророчат другому конкурсанту.

Также Главред рассказывал, какие страны побеждали на Евровидении чаще остальных. Примечательно, что и здесь Украина оказалась своеобразным рекордсменом вопреки тому, что участвует в конкурсе не так давно.

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