Кто больше всех выиграл на Евровидении: топ-3 главных счастливчика

Нашей стране в этом списке отведено особое место - Украина имеет на Евровидении свои рекорды.

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Группа ABBA впервые принесла Швеции победу на Евровидении в 1974 году / instagram.com/eurovision, instagram.com/abba

Музыкальный конкурс Евровидение впервые состоялся в 1956 году, и тогда участие в нем приняли всего 7 стран - Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды. Победу домой увезла Lys Assia из Швейцарии.

За 67-летнюю историю соревнования количество стран-участниц постоянно менялось. Неизменным оставалось одно - музыкальная феерия и восхитительное шоу, за которым так любопытно наблюдать зрителям.

Кто же чаще остальных завоевывал победу на Евровидении, расскажет Главред.

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Украина на Евровидении: история успеха

Впервые наша страна приняла участие в Евровидении в 2003 году, которое состоялось в Латвии. Тогда нашу страну представлял украинский певец Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Он занял 14 место.

Меж тем Украина является одним из рекордсменов Евровидения: в 21 веке наша страна одержала наибольшее количество побед. Да и в целом статистика радует глаз: 17 раз Украина участвовала на Евровидении и ни разу не проваливалась в полуфинале (единственная страна с таким результатом). Восемь раз Украина оказывалась в пятерке лучших, дважды - на втором месте, и трижды одерживала оглушительную победу.

Домой с викторией возвращались:

Руслана - Wild Dances (2004);

Джамала - "1944" (2016);

Kalush Orchestra - Stefania (2022).

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Страны с наибольшим количеством побед на Евровидении

Первое место среди тех, кто чаще всего побеждал на Евровидении, по праву принадлежит Ирландии - артисты этой страны привезли домой целых 7 хрустальных кубков. К тому же Ирландия - единственная страна, которая одерживала победу три года подряд - с 1992 по 1994 годы.

Немного отстает от ирландцев Швеция - 6 побед. Первую викторию домой привезла группа АВВА за песню Waterloo, которая и сегодня является мировым хитом. К слову, букмекеры отмечают, что на Евровидении-2023 Швеция может сравнять с Ирландией счеты: многие пророчат в этому году победу певице Loreen, которая уже побеждала на конкурсе в 2012 году.

Третье место принадлежит сразу четырем странам: Великобритании, Франции, Нидерландам и Люксембургу - у каждой по пять побед.

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