"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023

Сегодня, 14 мая в Ливерпуле завершился международный песенный конкурс Евровидения-2023. Долгожданный трофей - хрустальный микрофон получила певицы Loreen из Швеции.
Артистка уже второй раз выигрывает Евровидение. Но фанаты конкурса остались крайне недовольны результати и устроили скандал в Сети.
Loreen принесла очередную победу Швеции с песней Tattoo. Исполнительница стала второй артисткой в истории конкурса, кому удалось выиграть два раза конкурс. Певицы в 2012 году также стала лучшей на Евровидении.
Но не все зрители обрадовались ее повторной победе.
Скандал после финала Евровидения-2023
Все началось еще во время оглашения результатов. Когда начали оглашать баллы членов жюри от разных странн и массово отдавать максимальные 12 баллов Loreen, публика на арене в Ливерпуле была недовольной и кричала "Cha Cha Cha".
Это слова из песни эпатажного участника Евровидения-2023 от Финляндии - рэпер Käärijä.
Телезрители отдали Käärijä первое место - максимальные 376 баллов. Loreen получила от зрителей всего - 243 балла.
Членов жюри от других стран Финляндии отдали всего - 150 баллов.
В итоге в финале конкурса Loreen опередила Финляндию на 57 баллов с результатом 583 балла.
При этом, благодаря зрителям, Käärijä с песней Cha Cha Cha занял второе место.
В Сети уже скандалят, что Финляндия должна была стать победителем Евровидения-2023 и обвинят организаторов, что зрителей не уважают.
Кроме того, поклонники засыпают соцсети комментариями с текстом Cha Cha Cha.
"Она удивительная артистка, но несправедливо, что она вернулась. У нее была победа и слава. И обидно, что публика проголосовала за Финляндию, а Швеция победила благодаря голосам жюри. Швеция побеждала так много раз, что они явно предвзяты", "Должен быть отдельный трофей для победителя телезрительского голосования. А если участник выигрывает и у жюри, и у публики, то это золотой трофей", "Это почти всегда бывает на Евровидении: 1-е место приносит трофей, а второе место покоряет наше сердце", "Финляндия покорила сердца людей, и это на самом деле более символично, чем победа на Евровидении", "Позор, как можно не уважать зрителей", - пишут недовольные фанаты Евровидения.
Смотрите видео о том, как выступил представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha на Евровидении-2023:
Финал Евровидения 2023
Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Orchestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".
Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
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