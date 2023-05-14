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"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023

Мария Тупик
14 мая 2023, 13:15 обновлено 14 мая, 13:30
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Не все зрители Евровидения-2023 обрадовались повторной победе певицы Loreen из Швеции.
Финал Евровидения 2023
Финал Евровидения 2023 / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

Сегодня, 14 мая в Ливерпуле завершился международный песенный конкурс Евровидения-2023. Долгожданный трофей - хрустальный микрофон получила певицы Loreen из Швеции.

Артистка уже второй раз выигрывает Евровидение. Но фанаты конкурса остались крайне недовольны результати и устроили скандал в Сети.

Loreen принесла очередную победу Швеции с песней Tattoo. Исполнительница стала второй артисткой в истории конкурса, кому удалось выиграть два раза конкурс. Певицы в 2012 году также стала лучшей на Евровидении.

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Но не все зрители обрадовались ее повторной победе.

Скандал после финала Евровидения-2023

Все началось еще во время оглашения результатов. Когда начали оглашать баллы членов жюри от разных странн и массово отдавать максимальные 12 баллов Loreen, публика на арене в Ливерпуле была недовольной и кричала "Cha Cha Cha".

Это слова из песни эпатажного участника Евровидения-2023 от Финляндии - рэпер Käärijä.

Телезрители отдали Käärijä первое место - максимальные 376 баллов. Loreen получила от зрителей всего - 243 балла.

Членов жюри от других стран Финляндии отдали всего - 150 баллов.

В итоге в финале конкурса Loreen опередила Финляндию на 57 баллов с результатом 583 балла.

При этом, благодаря зрителям, Käärijä с песней Cha Cha Cha занял второе место.

Результаты голосования Евровидения-2023
Результаты голосования Евровидения-2023 / скриншот

В Сети уже скандалят, что Финляндия должна была стать победителем Евровидения-2023 и обвинят организаторов, что зрителей не уважают.

Кроме того, поклонники засыпают соцсети комментариями с текстом Cha Cha Cha.

"Она удивительная артистка, но несправедливо, что она вернулась. У нее была победа и слава. И обидно, что публика проголосовала за Финляндию, а Швеция победила благодаря голосам жюри. Швеция побеждала так много раз, что они явно предвзяты", "Должен быть отдельный трофей для победителя телезрительского голосования. А если участник выигрывает и у жюри, и у публики, то это золотой трофей", "Это почти всегда бывает на Евровидении: 1-е место приносит трофей, а второе место покоряет наше сердце", "Финляндия покорила сердца людей, и это на самом деле более символично, чем победа на Евровидении", "Позор, как можно не уважать зрителей", - пишут недовольные фанаты Евровидения.

Смотрите видео о том, как выступил представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha на Евровидении-2023:

Финал Евровидения 2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Orchestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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