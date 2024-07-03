Кристина Орбакайте высказалась об Алле Пугачевой и заговорила о мире со сцены

Кристина Орбакайте сорвала аплодисменты своими словами о Примадонне.

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Кристина Орбакайте заговорила о своей маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение о террористическом вторжении РФ в Украину, провела мини-тур в Израиле.

Как сообщают росСМИ, во время концерта в Тель-Авиве певица обратилась к своей маме - легендарной певице Алле Пугачевой, после чего зал поддержал ее бурными аплодисментами.

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"Вспоминается фраза, которую когда-то очень давно сказала женщина, которая пела, поет и будет петь. Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые здоровые дети", - сказала Кристина.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте ответила своим хейтерам и заявила, что у нее все прекрасно. На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором рассказала, что сейчас у нее много работы и творческих планов.

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