Алла Пугачева "взорвала" зал на концерте Кристины Орбакайте - детали

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, отправилась на гастроли в Израиль.
Как сообщают росСМИ, на одном из концертов артистка включила в репертуар песни своей матери – легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая не побоялась осудить войну в Украине и уехала жить в Израиль, и на большом экране демонстрировались архивные кадры с Примадонной.
Зрители активно подпевали Орбакайте и поддерживали аплодисментами, поклонники были очень рады такому сюрпризу. Но, как обычны, пропагандисты заявили, что тур артистки с треском провалился.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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