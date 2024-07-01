Алла Пугачева "взорвала" зал на концерте Кристины Орбакайте - детали

Кристина Орбакайте показала Аллу Пугачеву на своем концерте, от чего весь зал был в невероятном восторге.

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Кристина Орбакайте вызвала восторг песнями Аллы Пугачевой / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, отправилась на гастроли в Израиль.

Как сообщают росСМИ, на одном из концертов артистка включила в репертуар песни своей матери – легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая не побоялась осудить войну в Украине и уехала жить в Израиль, и на большом экране демонстрировались архивные кадры с Примадонной.

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Зрители активно подпевали Орбакайте и поддерживали аплодисментами, поклонники были очень рады такому сюрпризу. Но, как обычны, пропагандисты заявили, что тур артистки с треском провалился.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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