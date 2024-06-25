Кристина Орбакайте заговорила о внуках - детали

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину и сейчас живет в США, задумалась о внуках.
Как сообщают росСМИ, Орбакайте рассказала в одном интервью, что с появлением внуков будет вести себя с ними строго, ведь уже научена жизненным опытом и знает, что может передать малышам.
Также Кристина хочет проводить много времени вместе со своими родными и уверенна, что у нее будет много наследников. Кстати, ранее старший сын Орбакайте - Никита Пресняков говорил, что хочет, чтобы у него родилась дочь.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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