Кристина Орбакайте заговорила о внуках - детали

Кристина Орбакайте призналась, что будет достаточно строгой бабушкой для своих внуков.

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Кристина Орбакайте задумалась о внуках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину и сейчас живет в США, задумалась о внуках.

Как сообщают росСМИ, Орбакайте рассказала в одном интервью, что с появлением внуков будет вести себя с ними строго, ведь уже научена жизненным опытом и знает, что может передать малышам.

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Также Кристина хочет проводить много времени вместе со своими родными и уверенна, что у нее будет много наследников. Кстати, ранее старший сын Орбакайте - Никита Пресняков говорил, что хочет, чтобы у него родилась дочь.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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