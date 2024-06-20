Теперь не "внук Пугачевой": Никита Пресняков категорически отказался от помощи родных

Никита Пресняков не хочет, чтобы его все время связывали с именами знаменитой бабушки и мамы.

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Никита Пресняков сепарируется от родных / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, instagram.com/orbakaite_k/

Старший сын российской певицы Кристины Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет войны в Украине, музыкант Никита Пресняков начал заниматься творчеством еще в детстве. Сейчас Никита живет в США, куда уехал из страны-оккупанта еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и там продолжает свою музыкальную карьеру.

Как заявила Кристина Орбакайте росСМИ, Пресняков достаточно болезненно воспринимает, когда его называют "внуком Пугачевой" или же "сыном Орбакайте", ведь своего успеха он старается добиться сам. Отметим, у музыканта уже даже состоялись первые гастроли в США.

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"У нас в семье все самостоятельные и не нуждаются в протекции. И Никита всегда болезненно относится к таким заметкам. Каждый раз ему тяжело заявить о себе, но, тем не менее, он продолжает это делать без нашей помощи", — заявила Орбакайте.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, недавно Кристина Орбакайте публично поздравила старшего сына с днем рождения. На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, показав архивный снимок с Никитой, на котором они сидят в кинотеатре.

Напомним, Алена Краснова поделилась радостной новостью, что у ее друзей из РФ вскоре родится девочка. А также жена Никиты Преснякова недавно успела еще и побывать на концерте певца Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе и даже сделала с артистом фото.

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