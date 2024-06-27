"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Татьяна Лазарева заявила, что Алла Пугачева и Максим Галкин покинули РФ ради детей.

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Татьяна Лазарева рассказала, почему Пугачева и Галкин уехали из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская ведущая Татьяна Лазарева, которая публично осудила вторжение РФ в Украину, высказала свое мнение об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

В интервью изданию "Гордон" Лазарева отметила, что Пугачева и Галкин уехали из страны-террориста РФ ради своих детей.

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Как отметила Лазарева, многие российские знаменитости замалчивают полномасштабное террористическое вторжение РФ в Украину, поскольку боятся потерять финансы и признание.

Дмитрий Гордон сказал, что Галкин и Пугачева все же имели, что терять.

"И он, и Алла Борисовна, да. Но Алла Борисовна тоже всегда была конформисткой в этом смысле. При том она очень обожглась, когда выступила доверенным лицом Прохорова. Она поняла, что это вообще не ее все. И потом, послушайте, у них маленькие дети, и, конечно, с их внутренним стержнем оставаться там и делать вид, что ничего не произошло, и оставлять там детей, это просто невозможно", – рассказала Лазарева.

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

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