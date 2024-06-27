"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Российская ведущая Татьяна Лазарева, которая публично осудила вторжение РФ в Украину, высказала свое мнение об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.
В интервью изданию "Гордон" Лазарева отметила, что Пугачева и Галкин уехали из страны-террориста РФ ради своих детей.
Как отметила Лазарева, многие российские знаменитости замалчивают полномасштабное террористическое вторжение РФ в Украину, поскольку боятся потерять финансы и признание.
Дмитрий Гордон сказал, что Галкин и Пугачева все же имели, что терять.
"И он, и Алла Борисовна, да. Но Алла Борисовна тоже всегда была конформисткой в этом смысле. При том она очень обожглась, когда выступила доверенным лицом Прохорова. Она поняла, что это вообще не ее все. И потом, послушайте, у них маленькие дети, и, конечно, с их внутренним стержнем оставаться там и делать вид, что ничего не произошло, и оставлять там детей, это просто невозможно", – рассказала Лазарева.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".
А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.
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