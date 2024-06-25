"Было много вранья": Лазарева разоткровенничалась про предательство экс-мужа

Татьяна Лазарева впервые призналась, что "отвернуло" ее от Михаила Шаца.

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Лазарева и Шац развод - Лазарева заявила, что Шац ее предал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и комик Татьяна Лазарева, которая за осуждение войны в Украине признана в стране-оккупанте иностранным агентом, развелась со своим вторым мужем, иноагентом Михаилом Шацем, в январе 2024 года. Они были вместе 26 лет, воспитали двоих детей, но последние годы выдались для их брака тяжелыми.

В недавнем интервью Дмитрию Гордону комедиантка впервые призналась, что стало причиной их разрыва. Лазарева отметила, что возлагает вину за это на своего бывшего мужа, который предал ее.

"Он меня предал и бросил. Не выбрал друга. Больше всего мне жаль, что у меня не стало такого близкого друга. Он был самым близким для меня человеком, но друзья не врут, не обманывают", - отмечает артистка.

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При этом она подчеркнула, что не испытывает к Михаилу Шацу нежных чувств - он стал для нее чужим человеком, и это отчуждение было ее осознанным выбором.

"Правда, у нас с ним очень разладились отношения. И было много чего, о чем я, естественно, не расскажу никому, после чего я просто перестала ему полностью доверять. Все, что бы он мне ни сказал сейчас, – я этому уже не верю, потому что вранья было слишком много за эти годы. А зачем мне такой человек? Не нужен", - говорит Татьяна Лазарева.

Кто такая Татьяна Лазарева? Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.

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