73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

Принцессу Анну с травмами госпитализировали в срочном порядке из ее загородной резиденции.

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Принцесса Анна попала в больницу - подробности госпитализации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Королевская принцесса Анна, младшая сестра короля Чарльза III, была одной из тех, кто взял на себя часть королевских обязанностей монарха и его невестки, принцессу Кэтрин Уэльской, на время их болезни. Но сейчас Анне, похоже, и самой придется на время уйти в тень.

Вечером 23 июня 73-летняя принцесса была доставлена в больницу Саутмид, Бристоль с травмами и сотрясением мозга. В Гаткомб парке, ее загородной резиденции, с Анной произошел "инцидент".

Об этом изданию Daily Mail сообщил представитель Букингемского дворца. Он подтвердил госпитализацию, и подчеркнул, что жизни принцессы Анны ничего не угрожает - пристальное наблюдение врачей и своевременно оказанная медицинская помощь не оставляют сомнений в том, что она быстро вернется в форму. Тем не менее дела на ближайшую неделю принцесса все-таки отменила по совету медиков.

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"Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль. Госпитализация - мера предосторожности для наблюдения за ее состоянием. Ожидается, что она быстро выздоровеет полностью. Король осведомлен обо всех событиях и вместе со всей королевской семьей желает принцессе скорейшего выздоровления", - сообщил королевский пресс-секретарь.

Кто такая принцесса Анна? Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

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