"Хочу быть полезной": Кароль сцепилась с хейтерами, упрекнувшими ее за военную подготовку

Известная украинская певица Тина Кароль ответила на критику из-за прохождения курса военной подготовки и объяснила, почему на самом деле это сделала.

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Тина Кароль ответила хейтерам, которые упрекнули ее за военную подготовку / коллаж Главред, фото УНИАН и Twitter

Известная украинская поп-певица Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) не так давно показала фолловерам фото, на которых она проходила курс военной подготовки – и столкнулась с массовой критикой (мол – это все "показуха"). Певица не стала терпеть хейт и подготовила длинную отповедь в соцсети X (бывшая Twitter).

"Перечитала твиты о прохождении мной медицинско-тактического курса — отвечу тем, кто умудрился писать "проплачено-пропаганда-показуха". Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины и тому подобного — это нонсенс. Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе. После третьей сирены ночью, когда летал "Шахед" над домом — я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной", — написала Кароль.

Артистка также добавила, что курс военной подготовки никому из украинцев лишним в нынешних суровых условиях не будет – и посоветовала пользователям, особенно тем, кто ее критикует, тоже записаться на курсы военной подготовки.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Напомним, что Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру. Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю со времен старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны. По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингам.

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