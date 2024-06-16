Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

Украинский телеведущий Геннадий Попенко, который в начале полномасштабной войны вступил в Вооруженные силы Украины, высказался относительно мобилизации. По его мнению, защищать страну должны все, кроме тех, у кого есть законная отсрочка.
В интервью Обозревателю 45-летний ведущий сказал, что нужны определенные условия для того, чтобы украинцы шли воевать.
"Думаю, что должен работать закон. Защищать страну должны идти все. За исключением тех, у кого есть отсрочка по закону. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация - все должно быть в законе. Но такое впечатление, что прозрачный механизм не нужен никому. Уклонисты не хотят актуализировать данные, законодатели не хотят очертить важные вопросы. Например, демобилизацию", - отметил Попенко.видео дня
Также он добавил, что все артисты, которые либо уехали из страны, либо уклоняются от службы, должны осознавать потерю своей популярности.
"Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", - подчеркнул Геннадий Попенко.
Кто такой Геннадий Попенко
Геннадий Попенко – украинский актер театра и кино, шоумен, конферансье и телеведущий. В разные годы вел развлекательные программы на популярных украинских телеканалах – Интер, 1+1, Новый канал, 2+2, Первый национальный. Снимался в фильмах. Сотрудничает с театром Владимира Завальнюка Превращение.
Волонтер, вместе с Сергеем Притулой посещал зону боевых действий, помогая украинским военным, пишет Википедия.
После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.
Звезды о желании вступить в ВСУ – кто собирается, а кто уже пошел служить:
Певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ. По ее словам, полномасштабная война привела к эмоциональному срыву и певица консультировалась с психологом.
Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ: весной актер принял присягу и вступил в 92-ю Отдельную механизированную бригаду. В частности, в батальон ударных БПЛА "Ахиллес".
Писатель и музыкант Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры в военной форме.
"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - рассказал Жадан.
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