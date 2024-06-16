Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

Уклонисты не хотят обновлять свои данные, должен работать закон, считает известный украинский ведущий Геннадий Попенко, который находится в рядах ВСУ.

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Артисты, которые уехали или не служат, уже теряют популярность - Попенко / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Украинский телеведущий Геннадий Попенко, который в начале полномасштабной войны вступил в Вооруженные силы Украины, высказался относительно мобилизации. По его мнению, защищать страну должны все, кроме тех, у кого есть законная отсрочка.

В интервью Обозревателю 45-летний ведущий сказал, что нужны определенные условия для того, чтобы украинцы шли воевать.

"Думаю, что должен работать закон. Защищать страну должны идти все. За исключением тех, у кого есть отсрочка по закону. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация - все должно быть в законе. Но такое впечатление, что прозрачный механизм не нужен никому. Уклонисты не хотят актуализировать данные, законодатели не хотят очертить важные вопросы. Например, демобилизацию", - отметил Попенко. видео дня

Также он добавил, что все артисты, которые либо уехали из страны, либо уклоняются от службы, должны осознавать потерю своей популярности.

"Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", - подчеркнул Геннадий Попенко.

Кто такой Геннадий Попенко Геннадий Попенко – украинский актер театра и кино, шоумен, конферансье и телеведущий. В разные годы вел развлекательные программы на популярных украинских телеканалах – Интер, 1+1, Новый канал, 2+2, Первый национальный. Снимался в фильмах. Сотрудничает с театром Владимира Завальнюка Превращение. Волонтер, вместе с Сергеем Притулой посещал зону боевых действий, помогая украинским военным, пишет Википедия. После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

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