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Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ

Анна Подгорная
31 декабря 2023, 13:50
Певица пожаловалась на плохое психологическое состояние, под влиянием которого она хотела уйти на фронт.
Оля Цибульская
Оля Цибульская призналась, что в начале войны хотела вступить в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Большая война, которая пришла в Украину 24 февраля 2022 года, сильно ударила по психике всех украинцев. Певица Оля Цибульская не стала исключением.

В интервью Алине Доротюк артистка призналась, что полномасштабное вторжение привело к эмоциональному срыву. Она даже всерьез задумывалась о том, чтобы взять в руки оружие.

От вступление в ВСУ Цибульскую отговорил психолог. Она объяснила певице, что ее первая и главная ответственность - сын, который на фоне стресса и нестабильного психического состояния матери стал сильно и часто болеть.

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"Меня крыло очень сильно. Я была в таком психоэмоциональном состоянии. Даже общалась с психологом. Она высказала мне кучу матерных слов в трубку и сказала: "У тебя есть ребенок, ты ответственна за него, поэтому успокойся. ... Он болеет, потому что ты неспокойная. Я спросила ее: "А что ему дать?" А она мне: "Дай себе по голове, выпей успокоительное и ложись возле ребенка", - делится неприятными воспоминаниями Оля Цибульская.

Ранее беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание, которое резонирует с мечтами и надеждами каждого украинца в условиях полномасштабной войны.

Также певец-воин Виталий Козловский показал молодую Наталью Могилевскую и себя в юности. Таким образом артист отметил двадцатилетие своей музыкальной карьеры.

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