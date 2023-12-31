Беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание

Ведущая призналась, за что она благодарна, и поделилась тайными мечтами.

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Лилия Ребрик рассказала, чего хочет в новом году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Перед Новым годом принято подводить итоги уходящего года - оценивать, достигнуты ли поставленные ранее цели, сбылись ли мечты, какие перемены в жизни произошли и пр. Однако украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик, несмотря на то, что 2023 год принес ей желанную беременность, от этой традиции решила отказаться.

Артистка, как и все украинцы, остро переживает события, связанные с войной в Украине, но все же старается не терять праздничное настроение. Сокровенное желание к Новому году Ребрик все же загадала.

Так в своем блоге в Instagram она показала милое фото: в кадре Лилия в свободном мини-платье искренне смеется вслед всем невзгодам. Это же она предложила сделать и своим подписчикам - визуализировать желания, а плохое оставить в прошлом.

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"Никаких итогов не хочу! Хочу сказать СПАСИБО тем, благодаря кому мы прожили этот год — ВСУ. Благодаря кому я работаю, доначу, верю и ношу под сердцем новую жизнь! Хочу в 2024 МИРА, ПОБЕДЫ и чтобы каждый и каждая вернулись домой! И точно знаю — этот пост на осуществление именно этого и заряжен!" - подписала снимок Лилия Ребрик.

В комментариях поклонники поддержали ведущую и активно делились своими планами и надеждами на будущее.

Лилия Ребрик рассказала, чего хочет в новом году / instagram.com/liliia.rebrik

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