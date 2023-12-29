Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

Известная по роли в сериале "Викинги" канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник вспомнила лозунг: "Не забывай свои корни" и решила публично, на камеру для своих фолловеров в Instagram, приготовить борщ.
Кэтрин назвала это "попыткой приготовить украинский борщ" и передала "привет" соотечественникам, добавив эмодзи желтого и голубого сердца. В видео она хвастается борщом и показывает, что готовит его по семейному рецепту американской кулинарной блогерши NastassjaCanCook.
Вероятно, своим -рассказом актриса хотела напомнить, что поддерживает украинцев, помогает и не забывает о своей далекой исторической Родине.
Напомним, ранее известный американский характерный актер, обладатель престижных премий и звезда культовых фильмов "Дьявол носит Prada" и "Голодные игры" Стэнли Туччи очень душевно поддержал Украину и украинскую кулинарную культуру. Артист специально на камеру в Instagram приготовил борщ и рассказывал истории для 4 млн своих фолловеров.
известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, какой бы едой накормил диктатора Путина, который уничтожает украинские мирные города и убивает украинцев.
Клопотенко отметил, что Путин достоин лишь продуктов человеческой жизнедеятельности - еды шеф-повар ему бы не поднес ни под каким предлогом. Кулинар был настолько горд своим ответом, что даже поделился им на своей странице в Instagram с заявлением о поиске су-шефа на тот случай, если эта гипотетическая ситуация станет реальной.
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