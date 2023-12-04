Звезда "Голодных игр" приготовил борщ и жестко ответил все, кто считает блюдо российским

Американский актер, обладатель престижных премий и звезда культового фильма "Дьявол носит Prada" Стэнли Туччи трогательно поддержал Украину.

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Туччи рассказал, что украинские беженки в Молдове научили его варить борщ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный американский характерный актер, обладатель престижных премий и звезда культовых фильмов "Дьявол носит Prada" и "Голодные игры" Стэнли Туччи очень душевно поддержал Украину и украинскую кулинарную культуру. Артист специально на камеру в Instagram приготовил борщ и рассказывал истории для 4 млн своих фолловеров.

Туччи рассказал, что недавно был в Молдове, где встречался с украинскими беженками. Они-то, дескать, и научили его готовить борщ.

Более того, когда некоторые фолловеры предположили, что это блюдо больше присуще народам Польши или страны-агрессора России. Но Туччи в ответ четко назвал борщ украинским.

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"Недавно я вернулся из Молдовы. Я был там с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы увидеть многих беженцев из Украины. Это очень вдохновило меня. Одним из дел, которым я там занимался, было приготовление пищи. Украинские женщины научили меня готовить борщ, который я обожаю. Поэтому покажу вам этот рецепт в знак уважения к ним", – сказал артист.

Напомним, ранее известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, какой бы едой накормил диктатора Путина, который уничтожает украинские мирные города и убивает украинцев.

Клопотенко отметил, что Путин достоин лишь продуктов человеческой жизнедеятельности - еды шеф-повар ему бы не поднес ни под каким предлогом. Кулинар был настолько горд своим ответом, что даже поделился им на своей странице в Instagram с заявлением о поиске су-шефа на тот случай, если эта гипотетическая ситуация станет реальной.

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