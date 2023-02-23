Евгений Клопотенко придумал идеальный последний ужин для Путина перед казнью

Богатая фантазия кулинара-Клопотенко смешалась с ненавистью к директору страны-агрессора Клопотенко-патриота.

Евгений Клопотенко рассказал, чем бы накормил путина перед смертью / instagram.com/klopotenko, Скриншот

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко на кулинарном фронте сделал многое для развития украинской культуры и ее узнаваемости во всем мире.

Кулинар нередко готовит для европейских политиков, которые посещают Украину с деловыми визитами. Также он работает с первой леди Украины Еленой Зеленской над созданием нового меню для украинских учебных заведений.

Не удивительно, что мнением Клопотенко, как шеф-повара и публичной личности, часто интересуются. К примеру в интервью для YouTube-проекта "Ґрунт" у него спросили, что бы он приготовил для директора страны-агрессора путина в качестве его последнего ужина перед казнью.

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Судя по тому, что Евгений не задумался ни на секунду, и молниеносно выдал ответ, то он уже размышлял над тем, что бы делал лично он, если бы судьба кремлевского диктатора оказалась в его руках.

Так Клопотенко отметил, что путин достоин лишь продуктов человеческой жизнедеятельности - еды шеф-повар ему бы не поднес ни под каким предлогом. Кулинар был настолько горд своим ответом, что даже поделился им на своей странице в Instagram с заявлением о поиске су-шефа на тот случай, если эта гипотетическая ситуация станет реальной.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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