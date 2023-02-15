"Это образ, а на самом деле она - деспот": Клопотенко рассказал о сотрудничестве с Еленой Зеленской

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской участвовал над разработкой нового меню в украинских школах. Вместе они давали интервью и принимали участие в проектах, связанных с внедрением новой программы.
В интервью для Украинской правды кулинар признался, каким на самом деле было это сотрудничество, и какое впечатление производит супруга президента при личном общении.
Так Клопотенко отметил, что большую часть времени он коммуницировал с командой Зеленской, а не с ней лично. Однако были у них и персональные встречи, на которых он смог рассмотреть первую леди получше.
"У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой. Я пересылаю ее команде, а потом ее команда от нее мне пересылает сообщения. Мы так общаемся. Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, как по мне, очень позитивная и очень мне симпатична, потому что очень открытая", - отмечает шеф-повар.
Впрочем, Клопотенко в шутку добавил, что есть в госпоже Зеленской какая-то загадка. И ответ на нее хорошо знает лишь один человек - президент Украины. "Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает. Кроме президента", - размышляет Евгений Клопотенко.
Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.
Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.
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