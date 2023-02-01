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"Такой себе козак-самурай": Евгений Клопотенко нарядился в юбку и дерзко ответил хейтерам

1 февраля 2023, 22:54
Популяризатор украинской кухни своим внешним видом многим мозолит глаза, однако похоже, что это его не сильно волнует.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко в длинной юбке рассказал о своем стильном решении / instagram.com/klopotenko

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко любит нарушать правила не только в пределах кухни. Кулинар поддался модному веянию на мужской маникюр, а теперь вызвал бурное обсуждение среди поклонников новым экстравагантным нарядом.

На своей странице в Instagram повар предстал перед подписчиками в длинной юбке. "Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или джинсы и так хожу. Как вам, норм или нет?" - поделился Евгений.

В комментарии к посту тут же набежало множество моралистов, дескать негоже настоящему мужчине облачаться в женские наряды. Кто-то усомнился в мужественности кулинара, и упрекнул его в избыточной тяге к эпатажу.

Впрочем, большинство фанатов Клопотенко отметили, что в подобных смелых экспериментах и скрыта неповторимая его особенность.

Сам Евгений не поленился, и подвел "итоги" своей выходки: тех, кто его осудил за ношение юбки, все же было меньшинство. Остальные больше переживали, что кулинар ходит зимой без носков, и хвалили его за смелость. Впрочем, он поблагодарил подписчиков за каждый комментарий, и заявил, что рад большому количеству тех, кто с ним на одной волне: "Клопотенко в своем стиле, и я рад, что этот стиль нравится не только мне".

За необычное стилистическое решение Евгений Клопотенко получил массу разномастных комплиментов:

"Від мене лайк. Це підкреслює і виражає особистість Євгена, його неординарність та власне бачення стилю".

"Це не просто норм, це класно! Немає чоловічого чи жіночого одягу! Колись жінка в штанях була екзотикою, а зараз це Ок. Тому чоловік в спідниці - це теж Ок. Я за рівність❤️"

"Крокси взимку без шкарпеток це не ок, а спідниця поверх джинсів то так, прояв шаленої особистості".

"Я взагалі вважаю, що спідниця - то більш чоловіче вбрання, а штани - більш жіноче. Чисто фізіологічно, чоловікам в спідниці має бути зручніше))) то чому б ні?"

"Ви дуже надихаєте, бо готуєте, фарбуєте нігті і носите спідницю, при цьому всеодно виглядаєте більш мужньо".

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

Другие новости:

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