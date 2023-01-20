"Прямо как "Хаймарс": Маша Ефросинина засветила бюст на сочных фото в откровенном платье

Поклонники заявили, что Маша лучше Анджелины Джоли и Моники Беллуччи вместе взятых.

Маша Ефросинина показала бюст в платье с глубоким декольте / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается во что бы то ни стало поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу Взрослые девочки с Олей Поляковой, адаптировав его под реалии нашей современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Сегодня на странице Ефросининой в Instagram появилось два соблазнительных снимка, выполненных в черно-белых тонах. На них Маша позирует в платье с глубоким декольте до пупка, которое напоминает лацканы пальто или пиджака.

Ведущая не показала в кадре лишнего, однако полукружья груди, которые кокетливо выглядывают из выреза, интригуют и приковывают взгляды.

За два часа фотографии набрали почти 20 тыс. лайков. Их оценили певец и комик Владимир Дантес, кулинар Владимир Ярославский, ведущая Леся Никитюк, блогерка Даша Квиткова и др.

Маша Ефросинина показала бюст в платье с глубоким декольте / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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