Украинская звезда Викингов Кэтрин Винник разрыдалась во время посещения разрушенного Ирпеня

Винник считает себя гордой украинкой и активно поддерживает нашу страну. Но лишь теперь она увидела горе, которое несет страна-оккупант, своими глазами.

Кэтрин Винник посетила Ирпень и расплакалась от увиденного / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения, известная ролью Лагерты в сериале Викинги, Кэтрин Винник в марте 2022 года создала благотворительный фонд в помощь украинцам, пострадавшим в войне. Также она стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

При ее содействии актриса посетила Украину - впервые с 2021 года. Винник отправилась в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть зверства, которые совершили оккупанты на украинской земле.

На своей странице в Instagram она показала несколько кадров на фоне пострадавшего города. Разрушения настолько потрясли Кэтрин, что она не смогла сдержать слезы.

"Я была ошеломлена разрушениями в Ирпене, Украина, когда посетила это место с United24. Увидев это своими глазами, я поняла, как много семей страдает. Все жизни имеют значение", - поделилась эмоциями Винник и призвала своих поклонников донатить на пользу пострадавших от российского вторжения семей.

Также актрисе удалось поговорить с мэром Ирпеня Александром Маркушиным, который раскрыл подробности ужасов, которые оккупанты творили с гражданскими лицами в городе. "В Ирпене обнаружили тела 290 мирных жертв. Несоразмерно большое количество жертв составляли женщины. Это нужно прекратить", - отмечает Кэтрин.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале Гластонбери. Он размахивал украинским флагом и намеренно исключил хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из этого концерта и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко, и взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

