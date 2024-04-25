Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ

Популярный актер показал, как принимает присягу вместе с побратимами.

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Актер Юрий Фелипенко будет защищать Украину / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, instagram.com/y.felipenko

Звезда сериала "Обещание Богу", премьера которого состоялась на 1+1 Украина, стал на защиту страны. Украинский актер Юрий Фелипенко присоединился к батальону ударных БпЛА "Ахиллес" 92 ОШБр. Это подразделение добровольцев, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения.

У себя на странице в Instagram актер поделился видео, где вместе с другим побратимами принимает присягу.

"Новобранцы Ахиллеса готовятся к принятию присяги", - подписал ролик Юрий Фелипенко.

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Стоит отметить, вместе со звездой сериала "Обещания Богу" на защиту страны стал еще один украинский актер Константин Темляк.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину актер вступил в ряды одного из киевских ТрО. Впоследствии актер начал активно заниматься волонтерством.

"24 февраля я почувствовал, что у нас очень крутая и сильная страна. Мы можем быть вместе. Меня приятно поразили многие люди, которые очень активно занимаются волонтерством, донатами. Счастлив иметь таких сознательных знакомых. Я в хорошем смысле переосмыслил свое отношение к людям. Я считаю, донатить должен каждый. Сейчас наш общий долг - поддерживать армию. Чем больше мы будем сбрасывать даже по 1-2 грн, тем быстрее достигнем нашей общей цели", - признался Юрий Фелипенко в интервью для сайта 1+1.

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