Почему не в ВСУ и обновил ли данные в ТЦК: Клопотенко ответил на горячие вопросы

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко много времени уделяет популяризации украинской кухни и в мире, и в нашей стране. Кроме того он использует свои информационные ресурсы, чтобы помогать ВСУ, соотечественникам, и повышать осведомленность про войну в Украине.
Меж тем в ВСУ кулинар пока не торопится. Клопотенко убежден, что для страны он приносит больше пользы тем, чем занимается сейчас. Об этом он рассказал изданию "ТиКиїв".
"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в тероборону в маленьком селе не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь с первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом", - рассказал шеф-повар.
Меж тем Евгений Клопотенко не скрывается от военкомов. Свои данные в ТЦК 37-летний кулинар обновил в первый день действия закона про мобилизацию.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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