Почему не в ВСУ и обновил ли данные в ТЦК: Клопотенко ответил на горячие вопросы

Евгений Клопотенко признался, почему в свое время отказался от теробороны.

https://stars.glavred.info/pochemu-ne-v-vsu-i-obnovil-li-dannye-v-tck-klopotenko-otvetil-na-goryachie-voprosy-10572473.html Ссылка скопирована

Евгений Клопотенко новости - Клопотенко признался, почему не в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко много времени уделяет популяризации украинской кухни и в мире, и в нашей стране. Кроме того он использует свои информационные ресурсы, чтобы помогать ВСУ, соотечественникам, и повышать осведомленность про войну в Украине.

Меж тем в ВСУ кулинар пока не торопится. Клопотенко убежден, что для страны он приносит больше пользы тем, чем занимается сейчас. Об этом он рассказал изданию "ТиКиїв".

"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в тероборону в маленьком селе не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь с первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом", - рассказал шеф-повар.

видео дня

Меж тем Евгений Клопотенко не скрывается от военкомов. Свои данные в ТЦК 37-летний кулинар обновил в первый день действия закона про мобилизацию.

Кто такой Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее многодетная певица Джамала показала своего новорожденного "третьего принца" - сына, который появился на свет всего пару недель назад. Родители назвали мальчика Алимом.

Также стало известно, что дочь Славы Каминской госпитализировали за границей. Певица показала 8-летнюю Лауру на больничной койке с катетером в руке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред