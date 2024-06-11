Дочь Славы Каминской госпитализировали за границей

Артистка пожаловалась на неприятное происшествие с ее дочкой.

https://stars.glavred.info/doch-slavy-kaminskoy-gospitalizirovali-za-granicey-10572224.html Ссылка скопирована

Слава Каминская показала дочь из больницы/ коллаж:Главред, фото: instagram.com/babaslavka/

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно показала результат пластической операции, рассказала о том, что ее 8-летняя дочь оказалась в больнице.

На своей странице в Instagram, Каминская опубликовала короткий ролик, где в палате на больничной койке изображена Лаура. К руке девочки был присоединен катетер, так что очевидно, что ей ставили капельницу.

Сама певица очень лаконично подписала сториз, опубликовав плачущий смайлик и слово "Коротко".

видео дня

Слава Каминская поделилась грустным сториз / Скриншот Instagram/babaslavka

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости:

Ранее стало известно, что Слава Каминская выходит замуж в третий раз. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое ей преподнес загадочный возлюбленный.

Также Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей, куда артистка выехала с двумя детьми после начала полномасштабной войны в Украине. Сперва Слава осела в Нидерландах, затем - на Тенерифе.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред