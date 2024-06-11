Многодетная Джамала показала своего новорожденного "третьего принца"

Звезда Евровидения поделилась нежным кадром с сыном.

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Джамала новости - Джамала показала фото с новорожденным сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала 24 мая стала многодетной мамой - она родила третьего мальчика, которого назвала Алимом. При этом от декретного отпуска артистка отказалась.

Вместе с крошкой Алимом Джамала ходит на студию и записывает новые песни, продолжает активно вести блог и общаться с поклонниками. Впрочем, и про материнские обязанности артистка не забывает.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, сделанное на приеме у педиатра - Джа пришла с младенцем на плановый осмотр. В кадре она бережно прижимает малыша к груди и нежно ему улыбается.

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Личико Алима певица пока скрывает, в кадре он плотно укутан в кружевной плед. Сама Джа одета в синие широкие джинсы, голубую футболку и серую кепку, которую она лихо развернула козырьком назад.

Джамала новости - Джамала показала фото с новорожденным сыном / instagram.com/jamalajaaa

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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